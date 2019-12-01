"Потеряете ряд областей": у Путина пригрозили Украине распадом

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.

В окружении президента РФ Владимира Путина утверждают, что Киев якобы "ущемляет права малых народов".

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", – сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы РФ.

Спикер российскорго парламента подчеркнул, что в Украине закон о государственном языке в образовательных учреждениях якобы нарушает права русских, венгров и поляков. По его словам, "36% граждан Украины считают русский язык родным".

Вячеслав Володин duma.gov.ru

Также Володин осудил поведение украинской делегации в ООН во время выступления депутата Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека.

"Очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

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