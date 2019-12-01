"Потеряете ряд областей": у Путина пригрозили Украине распадом

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.
В окружении президента РФ Владимира Путина утверждают, что Киев якобы "ущемляет права малых народов".
"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", – сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы РФ.
Спикер российскорго парламента подчеркнул, что в Украине закон о государственном языке в образовательных учреждениях якобы нарушает права русских, венгров и поляков. По его словам, "36% граждан Украины считают русский язык родным".
Вячеслав Володин
duma.gov.ru
Также Володин осудил поведение украинской делегации в ООН во время выступления депутата Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека.
"Очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.