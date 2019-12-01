Главная Новости
1 декабря • обновлено в 22:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Потеряете ряд областей": у Путина пригрозили Украине распадом

38.2т
Читать материал на украинском

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.

В окружении президента РФ Владимира Путина утверждают, что Киев якобы "ущемляет права малых народов".

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", – сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы РФ.

Спикер российскорго парламента подчеркнул, что в Украине закон о государственном языке в образовательных учреждениях якобы нарушает права русских, венгров и поляков. По его словам, "36% граждан Украины считают русский язык родным".

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

duma.gov.ru

Новости
"Какой-то сумасшедший!" Россию унизили на заседании ПАСЕ

Также Володин осудил поведение украинской делегации в ООН во время выступления депутата Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека.

"Очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Юрий Кот, сбежавший в Россию, поддержал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о распаде Украины и назвал их "братским предупреждением".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Сепаратизм в Украине
Персона
Вячеслав Володин
Место
Россия Москва
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
109
Комментарии
607
216
Смешно
36
Интересно
25
Печально
98
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
придется прессовать малые, русские народы в Украине, так же как малые народы прессуют на россии. другого выбора нет! все будем делать по тихому! палкой по горбу в камеру! на основании закона. А что вы хотели! малые народы прав в огромном гос-ве не имеют! им нужно или принять законы страны ил и выехать в ту страну, где им по душе будет житься. Например на россию./
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кошевий Іван
Кошевий Іван
В РФ не один человек не получает образование ПОЛНОСТЬЮ на родном языке,он бы просто не влился бы в российское общество.То есть если человек будет полность татароязычным,то дальше Татарстана он не выедет и то,даже там русских уже больше чем татар.То есть венгры Украины обречены на существование в своём анклаве,а это не допустимо для государства.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кошевий Іван, а с какого болта вопрос выживания забавного балакания бурундуков Элвина, которое вы называете мовой, должен решаться путем административного ограничения использования других языков страны, главным образом, русского. Кстати, Украина -страна гастеров, поэтому образование надо давать на языке будущих работодателей, т.е. в основном на русском и польском. Это повысит конкурентоспособность х...хлов на рынках труда России и Европы по сравнению с азиатами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Це він переймається долею малих народів в Україні? Дебіл повний. Хай би в своїй рашці глянув як ставляться до малих та невеликих народностей. Хіба вони там розвиваються.?. Вони зникають з великою швидкістю. Бо суцільна гегемонія "русскага міра і язика".
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Gorobec Sana, мы экономически и в военном плане сильней, поэтому можем себе позволить вмешиваться в ваши дела. А ваш удел жаловаться на голодоморы и агрессию весьмирсваму.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги