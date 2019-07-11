"Построить Малороссию": Портников раскрыл хитрую игру Медведчука и Ко

Конечной целью кума президента России Виктора Медведчука является превращение Украины в Малороссию. Именно ради этого он и устроил скандалы с телемостом и визитом в Москву со своими ближайшими соратниками – Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.

Такое мнение в статье для "Эспрессо" выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что все эти шаги являются частью большого политического плана Кремля и тех, кто поддерживает российское руководство в Украине.

"Этот план можно было бы назвать предвыборным, но на самом деле сами выборы – и президентские, и парламентские – тоже часть плана. Плана по постепенному усилению российского политического и информационного влияния на нашу страну, упрочения позиций тех, кто хотел бы возвратить Украину в 2013 год", – пишет он.

Портников акцентировал внимание на том, что, несмотря на срыв телемоста из-за взрыва общественного недовольства, его инициаторов это нисколько не напугало и не остановило. Подтверждением этого стал вояж упомянутых одиозных политиков и владельца телеканала NewsOne к премьер-министру страны-агрессора Дмитрию Медведеву.

"Теперь кадры этой встречи на самом высоком уровне транслируются телеканалами, которые фактически принадлежат Медведчуку. Могут спросить – зачем? Почему они так уверены в себе, почему они ничего не опасаются? А чего им бояться? Государство ослабело. Главный запрос общества – не на борьбу с коллаборацией, а на борьбу с коррупцией и на снижение тарифов. Тех, кто хотел бы бороться с коллаборацией, убедили, что политики, которые пришли к власти после Майдана, – сплошь "мародеры", так что вначале нужно победить мародеров, а уж затем – предателей", – отмечает журналист.

Виктор Медведчук "Прямой"

Он добавил, что с новым президентом лидеры "Оппозиционной платформы" фактически делят один и тот же электорат. Именно поэтому они могут быть уверены, что накануне парламентских выборов Владимир Зеленский не будет предпринимать резких шагов, чтобы не спугнуть тех своих избирателей, кто верит в возможность "просто договориться" с Москвой.

Однако, подчеркивает Портников, команда Медведчука не просто хочет получить как можно больше голосов на выборах. Их главная задача – построить параллельное государство, которое будет намного сильнее и авторитетнее формальной власти. К тому же они и так уже контролируют целый ряд государственных и общественных институций. В их распоряжении – множество судов и набор телеканалов, возможности местного самоуправления в восточных и юго-восточных областях Украины. В придачу они находятся в хороших отношениях с олигархами, многие из которых мечтают о восстановлении своих российских прибылей.

"И – что самое важное – у них есть поддержка людей. Тех наших сограждан, которые хотят, чтобы Украина поскорее стала частью "русского мира". Тех наших сограждан, которые проголосуют за "Оппозиционную платформу" и за "Оппозиционный блок". И которых встреча с Дмитрием Медведевым не раздражает, а вдохновляет – ведь это же бывший президент самой России! Почти Путин!" – пишет Портников.

Кроме того, напоминает он, есть еще одно важное обстоятельство, которое облегчает задачу пророссийских сил – равнодушие миллионов людей, которые просто хотят, чтобы закончилось "вот это все" и верят, что окончание войны зависит от желаний украинского президента, а не от воли Путина.

Виталий Портников Facebook Виталия Портникова

"В таких условиях построить "свою Украину" – а если быть точным, свою Малороссию – им будет гораздо проще, чем еще несколько месяцев назад. План такого строительства есть, он давно составлен и осуществляется. Они действуют, не жалеют денег, пропагандистских ресурсов, личных усилий. Отступать им некуда. За ними – Москва", – объясняет журналист.

"А мы, как обычно, реагируем. Возмущаемся, сокрушаемся, переживаем. Удивляемся беспомощности власти, которую сами же украинцы и избрали. У нас нет даже плана ответных действий – не то чтобы плана наступления и демонтажа "параллельной Украины". Мы все еще рассчитываем, что нам поможет Трамп, раз Макрон не хочет. С таким отношением к себе и своей стране план Медведчука осуществится, и все мы окажемся в его Украине – прошу прощения, в Малороссии", – добавил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что спасти государственность Украины можно только в том случае, если народ будет готов к постоянному протесту против произвола, который пытаются реализовать пророссийские реваншисты.

Комментируя скандал с телемостом, журналист отметил, что украинский народ оказался в капкане у президента России Владимира Путина и российских спецслужб и вырваться из него сможет только с кровью.

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