"Построим новую страну": Гриценко и Добродомов подписали меморандум

Лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подписал меморандум с лидером "Народного контроля" Дмитрием Добродомовым. Его целью является сотрудничество демократических сил для построения качественно новой страны.

Это произошло в ходе совместной пресс-конференции политиков 14 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы видели в динамике, что команда формируется еще с осени. Для нее важно сделать дело. На одну платформу стали люди, которые разделяют общие принципы: оттянуть страну от пропасти, от мародерства и построить новое государство. Процесс объединения активно шел до 7 марта. И все те, для кого государство важнее собственных амбиций, объединились", — сказал Гриценко.

Он отметил, что объединенные демократические силы намерены изменить избирательное законодательство и совместно сформировать новое правительство.

"Кто дальше присоединится — увидим. Сейчас интересы страны важнее. Должен сказать свое слово и общественный сектор. Промолчать не может никто. Ни Святослав Вакарчук, ни другие деятели. Каждый должен сказать свое слово", — подчеркнул кандидат в президенты.

Гриценко и Добродомов Скриншот видео

Добродомов поддержал его и добавил, что все ответственные политики уже сказали свое слово, решив объединить силы в борьбе за новую жизнь Украины.

"Я убежден, что страну надо менять на всех уровнях. Нам нужен новый честный президент, парламентская кампания с большинством, которое поддержит инициативы нового президента, местные выборы. Фактор объединения важен тем, что теперь будет достаточно людей для перемен. Мы идем побеждать", — отметил лидер "Народного контроля".

В свою очередь, Гриценко подчеркнул, что к украинцам нужно относиться не как к детям и кормить их пустыми обещаниями, а как к взрослым гражданам: говорить даже горькую правду, нацеливать на тяжелую и эффективную работу.

"Я иду только на один президентский срок. Я не буду смотреть на рейтинги там, где нужно принимать важные решения", — пообещал он.

По словам Гриценко, главным преимуществом объединенных демократических сил является то, что они четко понимают проблемы народа, имеют план действий для их решения, а также являются единственными, кто показал действенную команду.

"На этом пути мне достаточно одного срока. Нужна только поддержка людей. И тогда мы это сделаем. Мы показали, что демократы способны объединяться, и разрушили миф Банковой. По схемам на крови не договорится никто. Пусть власть пакует чемоданы, но знает, что границу не пересечет, если нарушила закон", — подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля лидера "Гражданской позиции", Анатолия Гриценко заметили с мэром Львова Андреем Садовым в одном из ресторанов Киева.

Гриценко сообщил, что на встрече обсуждалось выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил.

1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу Гриценко. Об этом лидер политического объединения "Самопоміч" заявил на брифинге.

Также 1 марта снять свою кандидатуру в пользу Гриценко решил кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

Глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко 7 марта.

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