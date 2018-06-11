Крушение самолета с украинским нардепом: появились новые подробности

Народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь уже покинул больницу в Польше, куда он попал в пятницу, 9 июня, после крушения легкомоторного самолета.

Об этом OBOZREVATEL сообщил его однопартиец Игорь Мосийчук. "В воскресенье, 10 июня, он уже покинул больницу. Также ему нужно было еще побывать в полиции, поскольку произошла авария самолета, им нужно было получить пояснения. Его состояние нормализуется. Но о характере травм я вам говорить не могу, он запретил разглашать", - сказал нам Мосийчук.

Юрий Чижмарь facebook

Сам Чижмарь на своей страничке в Facebook уже написал: "Все живы, слава богу, и это главное". Правда, нардеп успел пожаловаться на поведение украинского консула в Польше.

"Тут консул Павлюк распинается, как ему отказали во встрече с потерпевшими в авиакатастрофе... Прокомментирую.. Вчера (в субботу – Ред.) кто-то с консульства в больнице искал депутата. Но перепутал его с другим травмированным членом экипажа. Когда ошибка обнаружилась, то любезность сменилась на черствость, и он просто ушел на глазах удивленного и униженного украинца. А когда, опомнившись, вернулся немного загладить ситуацию, то Володя послал его к черту (правда, немного в другую сторону). А сегодня наш дипломат просил польскую полицию изъять у него паспорт, права, лицензию и другие документы. Наверное, обиделись и решили проучит" - написал Чижмарь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео того, как в Греции самолет сбил с ног туриста.