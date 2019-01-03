Вооружат Украину и накажут Путина: что задумали США

Соединенные Штаты уже в феврале-марте 2019 года могут ввести новые санкции против России. Речь идет об ограничениях в отношении крупнейшего российского банка или блокировке морских портов для суден из РФ. Ожидается, что новые ограничения будут проходить параллельно с передачей Украине вооружения.

Насколько это реально и что от этого Украине — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть?

Американский дипломат, директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что США намерены предоставить Украине военную помощь. Речь идет о противокорабельных ракетах, патрульных кораблях и другом военном оборудовании.

"Сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, патрульных кораблей, возможно, и другого военного оборудования… В США хватает крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, — и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", — сказал экс-посол.

Джон Хербст Скрин видео "Радио Свобода"

Кроме того, в ближайшие месяцы Штаты все же введут “адские санкции” против России. Речь идет об ограничениях из-за нарушения Закона о контроле за химическим и биологическим оружием.

"В течение ближайших 8-10, максимум — 12 недель появится этот намного более сильный ответ США", — заявил он.

Что получается в итоге?

Во-первых — экономические санкции для России. OBOZREVATEL уже писал о возможных ограничениях со стороны США. Речь идет об “адских санкциях”.

Они охватят 70% экономики и затронут примерно 40% всех работающих россиян. Речь идет о сферах машиностроения, нефтепродуктов и разного рода техники. Это существенно ограничит экспорт технологий из России. В частности запрет коснется электроники и двигателей для оборонной промышленности.

Не исключены и существенные ограничения дипломатических отношений между двумя странами, а также частичной приостановки авиасообщения между США и РФ. Кроме того, санкции могут затронут авиаоборудование, а также поставки отдельных деталей для Международной космической станции.

Что касается морских портов — то тут речь идет о возможном решении Европейского Союза запретить российским кораблям входить в торговые порты. Эта инициатива стала реакцией на агрессию Кремля на Азовском море и захват украинских моряков.

Во-вторых — усиление обороноспособности Украины. США может передать военные фрегаты класса “Оливер Хазард Перри”. Несмотря на то, что они уже списаны с американского ВМФ, в нынешней ситуации для Украины это весомый вклад в усиление своих позиций на море.

Ракеты класса “Гарпун”, которые активно применялись в сражениях 80-х годов. Они могут быть использованы для возможной борьбы с кораблями на Азове или на Черном море.

Также США могут открыть собственный рынок вооружений для Украины. Если Верховная Рада примет закон об импортных закупках оружия, то уже со следующего года отечественный Генштаб сможет закупать новое оружие у американских компаний.

Какой будет эффект?

Международник Максим Яли считает, что санкции будут введены обязательно и в ближайшие месяцы. Вопрос остается лишь в том, какие именно ограничения будут приняты. Эксперт прогнозирует, что санкции коснутся “Аэрофлота” и авиасообщения между Россией и США, а также отдельных экономических аспектов.

“Документ все равно будет подписывать Дональд Трамп. А он все же не исключает нормализации отношений с Владимиром Путиным. Поэтому говорить о резком ухудшении отношений не стоит. Пока нет таких причин, которые бы подтолкнули его полностью разорвать сязи с Россией”, — рассказал OBOZREVATEL Яли.

Правда, речи об отключении платежной системы SWIFT не идет. Хотя ранее о такой возможности заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По мнению экспертов, США играют с Россией и нацелены именно на долгосрочный эффект от ограничений.

"Американские аналитики кулуарно признаются, что санкции будут иметь косметический эффект. Они не будут такими "драконовскими", как говорят политики. Сейчас существуют прочные бизнес-интересы США в отношении России. Это больше дань конъюнктуре, мол, политика Соединенных Штатов направлена на ужесточение санкций", — заявляла ранее в комментарии OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.

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