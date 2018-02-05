"Поставить Путина на колени": Чубаров объяснил, как вернуть Крым Украине

Президент РФ Владимир Путин откажется от претензий на Крым лишь в том случае, если возникнет угроза распада всей России. Для этого Запад должен пойти на жесткую меру – эмбарго на российскую нефть.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от БПП Рефат Чубаров.

"Эмбарго на российские энергоносители… Сегодня цены на нефть снова поползли вверх, уже почти под 70 долларов баррель, и это дает уверенность Путину в его дальнейших агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на один-полтора года - это полный крах российской экономики", - подчеркнул он.

По мнению Чубарова, угроза распада РФ "должна заставить любого человека, который будет ею управлять, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний к своим соседям и вернуть Крым".

"Мы, к сожалению, как украинское государство, не делаем всего возможного, чтобы убедить и объединить наших партнеров. Мы сами не в состоянии проводить такую политику, чтобы… поставить Путина на колени. Но объединенный мир может это сделать. Для этого нам нужно постоянно демонстрировать свою жертвенность, мобилизацию. Вместо того, чтобы отвлекаться на десятки важных вопросов внутренней жизнедеятельности, надо спасать само государство", - уверен нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", Рефат Чубаров также заявил, что Украина и ее западные партнеры должны принять единую позицию непризнания выборов президента России, которые Кремль планирует провести в аннексированном Крыму.