"Поставить галочку": Гриценко пояснил, кому нужен Антикоррупционный суд

Лидер партии "Громадянська позиція", экс-министр обороны Анатолий Гриценко уверен, что Антикоррупционный суд в первую очередь нужен не Международному валютному фонду, а гражданам Украины.

"МВФ этот суд точно не нужен. Просто там сидят эксперты, которые смотрят какие обязательства взяла на себя Украина. А Украина подписалась создать суд - значит нужно поставить галочку. Если бы не подписалась, этой галочки бы не было", – сказал он в эфире телеканала NEWSONE.

По мнению политика, суд нужен, чтобы коррупционеры быстро отвечали за свои преступления.

"Если бы мы были зрелой страной со зрелой властью, которая приходит не красть, а нормально работать, то не нужно было бы создавать Антикоррупционный суд. тем более не нужно было бы туда вводить иностранных наблюдателей", – также отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что во многих странах нет ни НАБУ, ни САП, ни НАПК, ни Антикоррупционного суда.

"Но там есть суд, который держит планку. Там правда все суды антикоррупционные, потому что общество отбрасывает факт коррупции", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая комитет Верховной рады по вопросам правовой политики одобрил предварительный вариант законопроекта об Антикоррупционном суде, который еще не содержит согласованной позиции по полномочиям общественного совета международных экспертов.