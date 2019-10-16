Главная Новости
16 октября • обновлено в 20:17
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Алексей Шевчук
Алексей Шевчук
Адвокат Все статьи автора

Пост про зелену депутану

Читать материал на украинском

Я останнім часом мало пишу у фейсбуці, але дякуючи Світлані Крюковій побачив, як зелена депутана намагається вирішувати справи з правоохоронними органами і "рєшать вопроси" у Раді. Ця депутана сприяла фальшуванню справи щодо мосту через Дніпро та переслідуванню будівельників, яких мої партнери Костянтин Глоба, Інна Тецька, Богдан Забара захищають у судах, а зараз домовляється про цукор та океан.

Шановний пане Медяник, я з наступного тижня особисто буду просити зустрічей в Олексія Гончарука, Антона Геращенка, Ольги Варченко, Ольги Ярової, Кирила Тимошенка, Максима Бужанського, Олексія Кучера та багатьох інших з метою підтримки моєї заяви, відкриття кримінального провадження щодо Вас та першого зеленого депутана, якого повідомлять про підозру.

Робити буду це, як діючий журналіст видання "Судовий репортер". Чому? А тому, що вирішувати або лобіювати будете, після складання мандату та в межах законодавства

В'ячеслав Медяник

В'ячеслав Медяник

Страна

Олена Яхно, Сергій Власенко, Дмитро Білоцерківець, Геннадій Корбан, Борис Філатов, Оксана Коваленко, Кіра Толстякова, Кирило Малишев, Ігор Смешко та ін

#ЖурналістШевчук

16.10.2019

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Шевчук Алексей Шевчук
Персоны
Антон Геращенко Алексей Гончарук Ольга Варченко Кирилл Тимошенко Алексей Кучер Светлана Крюкова
Источник
Источник: ФБ Олексія Шевчука
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel