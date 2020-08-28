Посольство США потребовало, чтобы Россия покинула Донбасс

Кирилл Лютый Политика 00:11, 29.08.2020

США призвали Россию вывести свои войска и технику из Донбасса и подчеркнули, что не снимут санкции, пока она не выполнит эти условия.

Такое сообщение было опубликовано на странице посольства США в Украине в Twitter в пятницу, 28 августа, по случаю годовщины Иловайской трагедии.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства – вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей Украины", – сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она полностью не выполнит свои Минские обязательства.

США поддержали Украину

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура назвала виновных в Иловайской трагедии. К уголовной ответственности ранее уже были привлечены 110 человек, в том числе 68 граждан РФ.

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