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Посольство США потребовало, чтобы Россия покинула Донбасс

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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США поддержали Украину и потребовали от РФ покинуть Донбасс

США поддержали Украину и потребовали от РФ покинуть Донбасс. capital.ua

США призвали Россию вывести свои войска и технику из Донбасса и подчеркнули, что не снимут санкции, пока она не выполнит эти условия.

Такое сообщение было опубликовано на странице посольства США в Украине в Twitter в пятницу, 28 августа, по случаю годовщины Иловайской трагедии.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства – вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на Востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей Украины", – сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она полностью не выполнит свои Минские обязательства.

США поддержали Украину

США поддержали Украину

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура назвала виновных в Иловайской трагедии. К уголовной ответственности ранее уже были привлечены 110 человек, в том числе 68 граждан РФ.

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