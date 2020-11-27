Посольство США – о "внешнем управлении": какая страна вторглась в Украину?

В посольстве США заявили, что обвинения в их адрес во "внешнем управлении" Украиной искажают реальность, а также напомнили, какая страна вторглась на украинские территории.

Таким образом в ведомстве отреагировали на акцию, которую 24 ноября в Киеве провели представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Заявление было озвучено в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября.

"Обвинения в том, что США и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность с ног на голову", – подчеркнули в посольстве.

В ведомстве напомнили, что в Украину вторглись не США, а Россия, которая развязала войну.

"Если говорить о внешнем управлении, то давайте зададим вопрос: какая страна вторглась в Украину, заключила, переселила и подвергла пыткам ее граждан, и несет ответственность за войну, в результате которой погибли более 13 тысяч человек? Кто внутри Украины спонсирует регулярный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленных на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ, которые так нелегко дались? Ответ: явно те силы, которые в Украине, так и за ее пределами стремятся остановить евроатлантическую интеграцию Украины, и обогащаться за счет украинского народа", – сказано в заявлении.

При этом в посольстве добавили, что их страна работает открыто и в партнерстве с Киевом: "США беспокоятся о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане. Мы работаем открыто и прозрачно, в партнерстве с правительством Украины и по его просьбе – просьбе предоставлять помощь, чтобы сделать Украину более безопасной и богатой, чтобы продвигать реализацию евроатлантических стремлений страны, закрепленных в ее Конституции".

Как сообщал OBOZREVATEL, возле посольства США в Киеве 24 ноября состоялся митинг против "вмешательства" Америки во внутренние дела Украины, организатором которого выступили представители ОПЗЖ.

Позднее выяснилось, что участникам акции платили деньги.