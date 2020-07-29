Посол Венгрии назвал условия снятия вето с комиссии Украина-НАТО

Венгрия не выступает против перспективы членства Украины в НАТО, она лишь блокирует заседание комиссии на уровне министров, пока не будут выполнены условия относительно прав меньшинств.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью агентству Интерфакс-Украина. Он подчеркнул, что у его страны никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО.

“Прежде всего, в украинских медиа было широко распространено, и некоторые источники очень сильно пытались разжечь, что Венгрия хочет заблокировать перспективу членства Украины в НАТО и т.д. Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине”, – заявил посол.

Он уточнил, что НАТО – не только военная, но и политическая организация стран-единомышленников, которые разделяют одинаковые ценности и принципы.

“Если вы внимательно прочтете годовой документ, который предоставляется НАТО для Украины – а именно какими являются условия, которые она должна выполнять для того, чтобы приближаться к НАТО – в нем есть темы, касающиеся военного сотрудничества, но также очень много других различных тем: демократия, экономика, в том числе человеческие права и права меньшинств. Альянсу абсолютно не чужды эти принципы и права”, – подчеркнул Ийдярто.

Он отметил, что три закона Украины: "Об образовании", "О высшем образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – по мнению венгерской стороны, ущемляют права меньшинств.

“Разумеется, Венгрия не рада вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его”, – сказал посол Венгрии.

Как писал OBOZREVATEL, Венгрия ждет, когда будут решены вопросы по законам об образовании и языке, после этого страна готова перестать блокировать решения в НАТО по углублении сотрудничества с Украиной. Об этом заявил глава МИД страны.