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18 декабря • обновлено в 11:40
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Посол США внезапно покидает Украину: назван преемник

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Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может покинуть должность 1 января 2020 года.

Дипломата на его посту заменит нынешняя заместитель Кристина Квиен, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

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Отмечается, что Белый дом может назначить новым послом США в Украине генерала армии США в отставке Кита Дейтона, который сейчас является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии. Ранее военный занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.

Кит Дейтон

Кит Дейтон

Издание Politico пишет, что президенту США Дональду Трампу "нравится Дейтон", и бывший генерал "готов взяться за работу". Однако среди кандидатов на должность посла рассматривается также исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Рикер – карьерный сотрудник Дипломатической службы, также дал показания в конце октября. В моменте, который мало кто заметил с его свидетельств за закрытыми дверями, следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"... Рикер также сообщил, что сначала его рассматривали как замену Йованович зимой 2018 года, но в конечном итоге все развалилось", – говорится в материале.

Филип Рикер

Филип Рикер

Кроме того, газета со ссылкой на собственные источники, сообщает о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Уильям Тейлор Мари Йованович Майк Помпео
Место
США
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очередной не выдержал прослушивания Щеневмерлы.
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