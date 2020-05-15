Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в обращении посла США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора к Постоянному совету этой организации.

Джеймс Гилмор сделал заявление по поводу агрессии России в Украине

"В условиях возражений, отвлекающих маневров и дезинформации со стороны России, на тех из нас, кто действительно верит в принципы Хельсинкского заключительного акта и обязательства ОБСЕ, лежит коллективная ответственность. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она действует вопреки суверенитету и территориальной целостности Украины и за злоупотребления, которые она совершила на востоке Украины и в оккупированном Крыму", – заявил посол.

По его словам, многолетняя агрессия Москвы является прямым вызовом безопасности Европы.

"Ясно, что ни пандемия COVID-19, ни призыв Генерального секретаря ООН Гутерреша к глобальному прекращению огня во всех зонах конфликта не убедили Москву прекратить разжигание вооруженного конфликта в Украине", – отметил Гилмор.

Он также вспомнил о депортации 200 тысяч крымских татар 18 мая 1944 года, указав, что 76 лет спустя "жесткие репрессии со стороны России против оппонентов оккупации заставили десятки тысяч крымчан бежать с полуострова".

Дипломат констатировал, что многие крымские татары принудительно перемещаются с их родины второй раз за жизнь.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне огромной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса Европа выражает желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией.