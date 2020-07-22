Посол Польши отметил реформы времен Порошенко: Украина сделала больше, чем за 20 лет до того

Председатель партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послом Польши в Украине Бартошем Цыхоцки.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", Порошенко передал личные поздравления Президенту Польши Анджею Дуде в связи с его переизбранием на второй президентский срок, а Цыхоцки со своей стороны отметил качество реформ, проведенных в Украине во времена президентства лидера "ЕС".

Было отмечено также важность продолжения укрепления стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.

"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины – это наш успех. Поражение Украины – это наше поражение. Я всегда был поражен, когда встречался с офицерами и солдатами Вооруженных сил Украины, и мы видели, как это было до войны, и какими темпами возрождались ваши Вооруженные силы за время вашего президентства. Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться от ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел", – отметил Бартош Цыхоцки.

Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цыхоцки. "Европейская Солидарность"

Пятый Президент выразил надежду, что Польша и в дальнейшем будет оставаться последовательным адвокатом интересов Украины в рамках ЕС и НАТО.

"Я хочу поблагодарить за очень важную работу в сфере безопасности, когда вы помогали защите, в том числе, и безопасности Европейского Союза. Потому что я всегда говорил: когда наши воины на восточном фланге НАТО дают отпор российской агрессии, мы чувствуем, что мы боремся не только за суверенитет Украины, но и за свободу, за демократию в Европе и в мире. Мы имели очень эффективные консультации, координацию. Мы открыты для доступа наших польских партнеров к информации, которую мы получим при отражении российской агрессии. И в этом случае обе стороны выигрывают.

Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цыхоцки. "Европейская Солидарность"

Отдельно хотел отметить необходимость продолжения развития нашего сотрудничества в рамках Украино-Польско-Литовской бригады. Я с удовольствием вспоминаю наше с господином президентом посещение Люблина, когда мы вместе с президентом Литвы госпожой Грибаускайте имели возможности проверить все этапы: и подготовки, и разработки, и координации, и совместного обучения. Это очень полезно", – отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил о приоритетности совместного противодействия продолжающейся российской агрессии и важность укрепления санкционной политики против Кремля.

Кроме того, стороны отметили необходимость консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.

Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цыхоцки. "Европейская Солидарность"

Особое внимание Петр Порошенко уделил состоянию обеспечения уважения верховенства права и свободы слова и СМИ в Украине.

Он также проинформировал собеседника о существующих угрозах возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований.

Петр Порошенко обратился с просьбой поддержать процесс международного признания Православной церкви Украины, в частности со стороны Польской православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля, Петр Порошенко напомнил о годовщине освобождения от российских оккупантов четырех украинских городов. Он поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Торецка на Донбассе.