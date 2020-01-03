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3 января • обновлено в 12:17
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Посол объявил о прорыве в отношениях с Польшей: наметился исторический шаг

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Польша заявила о готовности заняться благоустройством легальных украинских мест памяти на своей территории. В целом обсуждение вопросов истории между Киевом и Варшавой стало более взвешенным и уже не является основной темой межнационального диалога.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ. По его словам, этому способствовало снятие запрета на проведение поисково-эксгумационных работ польских жертв в Украине.

Украинские памятники в Польше

Украинские памятники в Польше

"Хотя исторические вопросы остаются в списке повестки дня двусторонних отношений, но их сняли с топагенды. На это повлияло решение о снятии запрета на поисково-эксгумационные работы в Украине, которое реализовано после визита президента Зеленского в Польшу. Это разблокировало ведение диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, которое существовало в переговорах на официальном уровне", – отметил дипломат.

Дещица добавил, что до недавнего времени сложные исторические вопросы всегда были если не первыми, то одними из первых при обсуждении на официальных встречах.

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Однако теперь его встречи с польскими чиновниками, которые отвечают за вопросы истории, показали, что те намерены взяться за благоустройство легальных украинских мест памяти в Польше.

"Это требует определенного времени, процедур. В конце концов заявление президента Украины также не означало немедленного разблокирования поисково-эксгумационных работ. Оно прозвучало в августе, а работа началась в конце ноября. Есть определенные процедуры, которые нужно выполнить. И такова позиция польской стороны", – подчеркнул посол.

В то же время он признал, что есть институты, возможно, и третьи стороны, которые заинтересованы, чтобы этот вопрос и в дальнейшем было предметом раздора между украинцами и поляками.

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"Но если мы убеждены в важности украинского-польского стратегического партнерства, то мы должны стоять выше таких попыток и провокаций, вести себя цивилизованно, исходя из принципа, что надо почтить тех людей и воинов, погибших. И это правило должно быть применено ко всем", – акцентировал внимание Дещица.

По его словам, украинская сторона хочет возобновить консультации в рамках двустороннего соглашения от 1994 года о сохранении мест памяти – чтобы урегулировать все вопросы, связанные с такими местами как в Польше, так и в Украине.

"То есть, мы имеем правовую базу для такого сотрудничества – только нужно ее использовать", – подытожил посол Украины в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова пойти навстречу руководству Польши по вопросу исторической памяти и ждет соответствующих шагов от официальной Варшавы.

  • Согласно условиям Украины, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Дещица
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Обустройство кладбищ -"історичний прорив"?Ну-ну!
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