Посол Латвии вспомнил достижения Порошенко за 5 лет и выразил свою поддержку Украине

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом. Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и подчеркнули необходимость принуждения России к добросовестному выполнению своих обязательств и приоритетности подхода "сначала безопасность". Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"Нас беспокоит, что сейчас из-за COVID-19, из-за отдельных представителей украинской власти место Украины в повестке дня Европейского Союза, место агрессии против Украины со стороны Российской Федерации в повестке дня безопасности в мире Россия пытается размыть. И для нас это совершенно неприемлемо. Для нас абсолютно четкая и принципиальная позиция – Россия должна вывести войска, Россия обязана освободить территорию Донбасса, территорию Крыма. И когда кто-то не верит – я всегда привожу пример Латвии и Балтийских стран – когда ты веришь, что удастся отстоять собственную независимость, это можно сделать, если занимать твердую позицию", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил важность консолидации международных усилий для обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также укрепление санкционной политики против Кремля. Он обратил внимание на важность расследования обстоятельств срыва т.н. операции "вагнеровцев", поскольку это имеет большое значение и для судебных процессов против РФ, продолжающихся в международных судебных инстанциях.

Стороны подробно обсудили ситуацию в отношении Беларуси и перспективы ее урегулирования. А также подчеркнули важность недопущения вмешательства России в дела Беларуси, что в противном случае может иметь серьезные санкционные последствия для агрессора.

Посол Латвии, в свою очередь, отметил важность сохранения европейского и евроатлантического курса Украины, а также прогресса на пути реформ, достигнутого за предыдущие годы.

"Я очень благодарен за возможность снова с вами пообщаться. Уже пятый год я в Украине, я был частью истории Украины. Здесь очень много было сделано во время моей каденции. Я присутствовал при укреплении Вооруженных сил Украины. Я много раз также был на Донбассе, и мы, конечно, продолжаем помогать Донбассу. Я был частью создания Православной церкви Украины. Очень хорошо помню интронизации Митрополита Епифания. Это, конечно, было историческое событие", – отметил Юрис Пойканс.

Петр Порошенко и Юрис Пойканс eurosolidarity.org

Пятый президент Украины высказал предостережение против возвращения Украины к временам политически мотивированных судебных решений и преследований политических оппонентов. И подчеркнул важность обеспечения свободы СМИ и свободы слова в Украине без каких-либо притеснений, особенно накануне местных выборов в государстве.

Стороны также высказали решительную обеспокоенность в связи с решением Национального агентства телевидения и радиовещания Украины о лишении лицензии на вещание радио "Прямой FM", что является беспрецедентным в истории Украины.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины со стороны Латвии.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе eurosolidarity.org

"Для Латвии, для Европы нужна демократическая сильная независимая европейская Украина. Это наша цель. Вы знаете также о принципиальной позиции Латвии относительно вашего членства в Европейском Союзе, мы это поддерживаем, понимаем важность Соглашения об ассоциации. Мы создали безвизовый режим. Мы остаемся очень надежными партнерами и надо укреплять это сотрудничество", – подчеркнул Юрис Пойканс.

Посол Латвии также сообщил о намерениях латвийской стороны открыть свое Почетное консульство в Славянске (Донецкая область).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко на вече во Львове поддержал Олега Синютку на должность львовского мэра. Кроме того, во время визита во Львов лидер "Европейской солидарности" озвучил требования "ЕС" ко власти по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина.