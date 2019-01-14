Разговоры по душам с Россией не помогут — посол Канады

Посол Канады в Украине Роман Ващук в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV рассказал о методах противодействии России и сотрудничестве Оттавы и Киева.

— Попова: По поводу эскалации в Азовском море, есть ли у вас и вообще у правительства Канады какое-то видение, каким образом можно решить эту проблему?

— Ващук: Мы знаем, что это акты агрессии против украинского флота, украинских моряков, украинского государства. Соответственно, мы на недавних встречах как НАТО, так и ОБСЕ в Брюсселе, Милане активно работали, чтобы не только зафиксировать высокий уровень обеспокоенности, но и одновременно уже подумать об определенных действиях, которые могли бы указать России на ошибочность. Этот пакет еще прорабатывается, но мы пытаемся перейти от слов к делам.

— Попова: На Ваш взгляд, какое направление влияния на Россию может сработать?

— Ващук: Только то, что влияет на ее непосредственные интересы. Я думаю, какими-либо разговорами по душе не обойдется.

— Попова: Как вы относитесь к ситуации с "Северным потоком"? На ваш взгляд, это может повлиять на безопасность Украины?

— Ващук: "Северный поток" – явно не только коммерческий проект, он имеет также политические, даже геополитические измерения. Здесь, я думаю, главное – чтобы транзитный потенциал Украины дальше использовался. Мы разговариваем с разными партнерами по этому делу. Конечно, нельзя допустить ситуации, где "Северный поток 2" будет использоваться, чтобы шантажировать Украину.

- Попова: А вы думаете, что какими-то контрактами с Россией можно ее принудить к тому, чтобы она выполняла обязательства?

— Ващук: Знаете, это один элемент. Второй – встроят ли страны ЕС "Северный поток" в систему Хартии Европейской энергетической безопасности. А это уже само по себе урегулирует вопросы и сделает невозможным монополизацию.

— Попова: Я знаю, что Канада довольно много помогает Украине и украинской армии. Я сама, когда была советником министра обороны, встречалась неоднократно с вашими советниками. Была сначала помощь нелетальными вооружениями, сейчас же, в принципе, есть разрешение на предоставление Украине летальных вооружений. Что именно собирается делать Канада?

— Ващук: На данный момент речь идет не о предоставлении, а о продажах в рамках военно-технического сотрудничества. Украина закупает снайперские винтовки в Канаде, и это совпадает также с теми учениями и реформированием школы снайперов министерства обороны, проводимые нами в рамках операции Unifier. Так что мы стараемся, чтобы это не имело вид вооружения или оборудования, оно должно использоваться в рамках программы учений. Так, мы пытаемся интегрировано к этому подходить и на дальнейших этапах думаем, что будут новые возможности, но пока немного рановато.

— Попова: А сколько сейчас вообще военных советников при Министерстве обороны Генштаба со стороны Канады?

— Ващук: Вообще, миссия Unifier имеет примерно 200 участников. Большинство работает на Яворовском полигоне. Они будут переходить в следующем году к учениям на бригадном уровне уже с Вооруженными силами Украины

— Попова: 200 канадцев?

— Ващук: Да. В зависимости от дня, вторая или первая по численности военная миссия в Украине. С нами также сотрудничают датские, шведские вооруженные силы, так как это увеличивает наш потенциал. Мы являемся платформой для их присутствия в Украине. Есть Яворовский полигон, плюс еще 11 других локаций по Украине: есть и Одесса, и Десна, и Житомир, различные места, где можно что-то практически сделать. Мы работаем также над вопросом реформирования обучения и карьерного продвижения сержантского состава. Это для нас очень важно, потому что это так сказать, мышцы армии.

— Попова: Согласна. В то же время, я так понимаю, что вы помогаете почти на том уровне, что и США, но все знают о большой помощи США, а о канадской помощи не так уж и много информации. Вы специально это скрываете?

— Ващук: Нет. Я думаю, такой уж скрытой информация не является. Если смотреть с какой страной украинцы чувствуют близость, то Канада обычно присутствует в топ-3, топ-4. Так что люди или прямо, или косвенно чувствуют нашу помощь. Кто хочет, может следить в Twitter или Facebook за CAF in Ukraine, которые каждый день-два сообщают о своей деятельности здесь, на территории Украины.

— Попова: Я имела в виду не только об армии. Насколько я знаю, не только в этом направлении идет помощь. Мы позже поговорим об экономическом сотрудничестве. Вы упомянули о Twitter и Facebook, и я помню, что один из первых раз, когда я с вами общалась – это было после того, как вы были подвергнуты бот-атаке, скажем, буллингу в соцсетях. Это сейчас достаточно серьезная проблема не только в Украине. Как вы рекомендуете к этому относиться вообще?

— Ващук: Да, но "волков бояться – в лес не ходить". Это одно. Надо иметь относительно ​​"жесткую кожу", чтобы существовать в соцсетях, потому что люди через анонимность позволяют себе такие вещи, которые они бы в реальной жизни не сказали бы и не написали. А второе – это реагировать быстро, точно и сдержанно, то есть не допускать того, чтобы маховик дальше раскрутился. Дать четкую информацию или объяснения в самом начале, чтобы потом не быть жертвой еще больше.

— Попова: Это полезный совет. В соцсетях и вообще в интернете достаточно большое количество и фейков, и hate speech. Знаете такой сайт, как "Русская весна"? Он в 2014-2015 году напрямую призывал "убивайте укропов", поощрял людей приходить в ряды "ЛДНР". Что Канада с этим делает или не делает, и какие вообще планы? Потому что, мне кажется, чем дальше, тем больше media landscape во всем мире меняется, и этот вопрос встает уже перед правительствами многих стран, во Франции, в Германии, влияние на выборы?

— Ващук: Мы после встречи министров иностранных дел G7 в Торонто в апреле, создали координационный центр Семерки быстрого реагирования на угрозы демократии в форме, в частности, нападений в соцсетях. Так что мы создали в нашем Министерстве иностранных дел такой центр, там уже есть ядро ​​людей, которые занимаются мониторингом и предложением контр-стратегии. Этот центр останется в Канаде и после того, как мы передадим президентство в руки Франции в следующем году.

Так что мы видим, обмен информацией между партнерами – это будет важно. И конечно, это нужно делать и с Украиной в рамках, в частности, наших миссий наблюдения за выборами. Мы собираемся также подключить несколько проектов, по обличению или обороны против кибератак.

— Попова: Кибератаки – это одна история, а вторая история – это именно распространение дезинформации и hate speech и в соцсетях, и вообще в интернете. Сейчас в Германии есть законопроект против hate speech, во Франции прошел второй раз уже законопроект о противодействии фейкам через суды, правда, в предвыборный период за 3 месяца. Украина вступает в этот предвыборный период с конца декабря, на самом деле. Насколько я знаю, работает Аtlantic Сouncil в этом плане, но каких-то конечных выводов нет, что делать?

— Ващук: Здесь мы стараемся и инициативу Аtlantic Сouncil, и другие поддерживать, с ней сотрудничать. Но также мы мобилизуем наши собственные службы, которые также создали координационный центр, поскольку речь идет там также и об охране нашего избирательного процесса. У нас также запланированы парламентские выборы в октябре.

Поскольку сам феномен может адаптироваться и эволюционировать очень быстро, то я думаю, выдать какие-то такие плиты, где на камне вырезаны 10 заповедей противодействия дезинформации, было бы бессмысленно. Потому что уже на второй день злоумышленники придумают одиннадцатую возможность и уже ваших 10 заповедей не сработают.

Украина, к сожалению, – лаборатория для многих технологий, Киеву надо помогать

Но также учиться на вашем опыте, потому что здесь как на волонтерском уровне, так и на других, много также продумано, сделано и внедрено.

— Попова: В Канаде россияне покупают недвижимость свободно или через Общество с ограниченной ответственностью, или через оффшорные компании? Я знаю, что даже были башни Трампа, которые финансировал российский государственный банк. Какое вообще отношение внутри Канады к этому?

— Ващук: Канада – не является одной из любимых стран, куда такие деньги текут, потому что у нас есть строгие требования и по банковской системе, и по регистрации, но бывали такие случаи, та же Трамповская башня, тот проект уже обанкротился и был перепродан. Она не является ни Трамповской, ни собственностью того банка, но конечно, мы теперь внимательнее и тщательнее смотрим на то, как текут деньги в Канаду, от кого и почему. У нас есть учреждение FINTRAC, которое прослеживает деньги, так что, я думаю, мы сможем и в дальнейшем сохранять ситуацию, где мы не будем одним из мировых центров этой проблемы.

— Попова: А как вообще русская диаспора в Канаде относится к событиям в Украине?

— Ващук: Плюрализм есть в Канаде везде, включая росийскую диаспору, и есть такие, кто солидаризируются очень четко с Украиной, и кто следит за таким аккаунтом, как Наша Канада. Есть и крымско-татарская община, которая поддерживает Украину. Но конечно, есть люди с другими взглядами, но демонстрации, как таковой, нет.

— Попова: Я так понимаю, что вы оказываете помощь не только с военными советниками, но также и с другими экономическими реформами. С какими именно, и какой эффект от вашей помощи?

— Ващук: Мне кажется, что многие наши инициативы помогли сузить пространство для злоупотреблений и, наоборот, сделали жизнь проще и легче для граждан – это электронные услуги в Министерстве юстиции, система Е-здоровье в Министерстве здравоохранения, создание новой электронной платформы для учебников в Министерстве образования. Так что речь идет о новаторских подходах команды людей в министерстве, готовых создать изменения, мы их активно поддерживаем.

Если речь идет об экономических вопросах, то мы поддержали офис продвижения экспорта, как и UkraineInvest, который старается инвесторов привести в Украину, также решать вопросы тех инвесторов, которые здесь уже есть. Итак, что мы видим: если речь идет о зоне свободной торговли, которую мы также поддержали проектом роста и канадского экспорта, расширение ассортимента и рост украинского экспорта в Канаду, в зависимости от сектора и статистики от 20% до 50% в год.

— Попова: А какие цифры сейчас, кстати, канадского экспорта и украинского экспорта в Канаду?

— Ващук: За прошлый год мы имели примерно 300 млн канадского и где 110-117 млн украинского. Многочисленный канадский экспорт – это металлургический уголь, замена того, который не добывается в самой Украине сейчас. Но в этом году мы видим расширение другого ассортимента – рыба, раки, автомашины с Украиной, мы видим некоторые традиционные сферы – металл, краски, лаки, а также электроника и компоненты электроники.

— Попова: Агропродукты?

— Ващук: Агропродукты – растительное масло, например. Фактически такие вещи, которые люди считали непрофильными, например, кофеварки.

— Попова: А квоты какие-то есть, потому что в Евросоюзе очень серьезные квоты, и там, я знаю, по некоторым категориям мы просто за первый месяц выбираем все квоты?

— Ващук: У нас очень мало таких охранных сегментов – это молочная продукция, куры и яйца, кроме того, нет никаких ограничений, так что продавайте, сколько хотите.

— Попова: Есть 5-летний проект поддержки торговли между Украиной и Канадой. Что это за проект, что он даст Украине?

— Ващук: Как раз мы имеем 5 секторов, где сосредотачиваемся. Это IT, обувь, текстиль и одежда, мебель и кондитерские фирмы. И мы работаем с малыми и средними производителями, помогаем им выходить на канадский рынок, приспосабливать свой товар, сертифицировать его. Например, Украине теперь можно получить канадскую органическую сертификацию – это продукция с высокой добавленной стоимостью, которая ценится на нашем рынке.

— Попова: Вы сказали об IT-секторе, расскажите подробнее.

— Ващук: Мы не говорили об экспорте, мы говорили о видимом товаре, на прощупывание, как бы сказать. А услуги, невидимый экспорт, в частности украинский софт, его больше любого другого товара из Украины вывозится или приобретается в Канаде, минимум на 100 млн долларов.

Так что некоторые крупнейшие канадские компании обслуживаются здесь в Украине не только поддержкой, но и развитием новых технологий, Canadian Tire – это крупнейший канадский ритейлер, имеет примерно 1000 software инженеров, работающих на их проекты в Украине. Так что это все высокооплачиваемые рабочие места в Украине. Канадская фирма также теперь организует строение IT-парка во Львове. Это будет большой проект, где будет 14 тыс. рабочих мест. Так что IT как общая платформа для инноваций работает очень эффективно.

— Попова: Какие проблемы, возможно, или какие достижения крупнейшие у канадских инвесторов в Украине?

— Ващук: Инвесторы теперь преимущественно не является неопытными. Они приходят теперь в большие фонды, которые имеют соответствующих консультантов, адвокатов, чтобы себя обезопасить от непредвиденных элементов украинской действительности. Они все подробно прослеживают наперед и преимущественно, например, компания Farefax Financial покупает известные "белые" фирмы, которые уже доказали, что они могут здесь действовать по всем законам.

Кто в Украине доказал, что может успешно и прозрачно работать, теми людьми и интересуются канадские фонды

— Попова: Вы сказали, что есть бизнес-омбудсмены, которые занимаются вопросом бизнеса, и вам даже не приходится адвокатировать канадские компании?

— Ващук: Бывают случаи, но их нам удается довольно быстро улаживать и решать. Есть проекты, которые являются сложными, требуют согласования многих министерств, где надо собрать земли от нескольких различных ведомств. Например, проект в Кривом Роге, где есть и коммунальная собственность, и министерства обороны.

Над этим мы еще трудимся, и здесь очевидно было бы лучше, если бы не работала такая украинская тенденция – не брать на себя решения. Они перебрасывают ответственность на более высокий уровень, но на высшем уровне им трудно знать, что происходит на том клочке земли, здесь или там, на окраинах Кривого Рога.

— Попова: А какие вообще крупнейшие канадские компании в Украине, в каких направлениях они здесь работают, и сколько людей, условно говоря, задействовано?

— Ващук: Больше канадцы покупают услуги в украинских компаниях. Это собственно, собственность или полусобственность канадских фондов – это страховые области в сельскохозяйственной и теперь построение инфраструктуры под IT, то есть этот IT-парк.

— Попова: А как вообще сейчас с персоналом в канадских компаниях, они не приходят к вам с этой проблемой, у меня на прошлой неделе было французское посольство, и мы говорили о том, что есть такая проблема во французских компаниях в Украине. Отток персонала в ту же Европу.

— Ващук: Мы это даже немного чувствуем в посольстве, если предложить кому-то работу, люди не берут ее автоматически, так как считают, что имеют другие варианты. Украина теперь глобализируется на рынке труда и нельзя считать, что кто-то должен теперь обязательно работать только в Киеве, когда есть самолет, который может их куда-то доставить. Это вызов, конечно, для работодателей как украинских, так и иностранных, но это выгодно для людей, которые имеют больше, чем один выбор.

— Попова: Еще один гость присоединится сейчас к нашему интервью. Это Тарас Ратушный – представитель украинской ассоциации медицинского канабиса. Почему он присоединится? Потому что Канада в этом году легализовала использование канабиса.

— Ващук: 17 октября.

— Попова: И я уже слышала о 3-х миллиардах, которые на этом заработала Канада. Расскажите, если можно, во-первых, как вы смогли, как парламент за это проголосовал, не было выступлений со стороны общества? И действительно ли это повлияло на экономику?

— Ващук: У нас это было частью предвыборной платформы либеральной партии. Либеральная партия получила большинство в парламенте, и тем самым она имеет возможность осуществлять свою программу, она выполнила это свое предвыборное обещание. Это рынок, который был загнан в подполье, тем самым он кормил организованную преступность, лучше вывести на "ясные звезды, тихие воды", так сказать.

И дать возможность или правительствам, или легитимному бизнесу этим управлять, облагать налогами, так чтобы и торговцы, и государство на этом зарабатывали, и можно было бы более открыто и четко это все регулировать.

Мы сами еще должны увидеть, какие оно будет иметь последствия в масштабах целой страны. Конечно, мы надеемся также на экономический эффект, потому что это деньги, которые раньше были в тени.

— Попова: Но судя по фото и видео с открытия этих магазинов, решение было очень успешным.

— Ващук: Да.

— Попова: Вернемся все-таки к нашему гостю. Тарас привет, скажи, что ты знаешь об этом переходе в Канаде и какой бы экономический эффект аналогичные действия могли бы дать в Украине?

— Ратушный: Прежде всего, нужно иметь предмет исследования, чтобы считать какой-то экономический эффект. Предмет, который вы сейчас обсуждаете в Канаде, касается экономической модели так называемого рекреационного канабиса для всех совершеннолетних. То есть, государство устанавливает контроль за законным оборотом. В Канаде есть правительственное агентство Health Canada, которое владеет инструментами мониторинга, которому совершеннолетние канадцы доверяют свою очень чувствительную информацию о себе.

И таким образом, в частности, в прошлом году Health Canada смогла установить, что канадцы потратили на каннабис 5,7 млд долларов преимущественно для немедицинского использования, и на самом деле это цифры государственной статистики.

В Украине таких цифр нет, потому что государство не обладает никакими данными. Также очень важный момент, что в Канаде медицинский каннабис, то есть контролируемый ограниченный оборот для медицинского использования, основан в 2001 году, если я не ошибаюсь. Именно медицинский канабис можно было бы предметно посчитать примерно для Украины. Применить, например, принцип аналогии по демографическому принципу, потому что Канада соразмерна по численности населения с Украиной. Или физиологическим принципом, потому что канадцы болеют, в общем, теми же болезнями, что и в украинцы.

В Канаде сейчас 330 000 зарегистрированных пациентов в программах медицинского канабиса, и это, конечно, не все медицинские пациенты, только официально зарегистрированные. И если Health Canada дает прогноз, что в принципе, таких пациентов может быть от 1800000 до 2500000 по разным оценкам, то в принципе мы можем перенести это на наши пенаты и сказать, что это примерно так же. И наша оценка тоже примерно 2 миллиона. То есть потолок потенциала этого рынка.

- Попова: А правильно я понимаю, что государство зарабатывало на том, что продавало разрешения на продажу и выращивание? И, кроме того, легализация. Я так понимаю, что неполный рынок легализуется, но, пожалуй, 70% от названной суммы. То есть, мы говорим о достаточно больших цифрах, до 10 млрд, если добавить медицинскую. Даже если это 6 млрд в целом... Тарас, а ты можешь сказать о цифрах, потому что меня они поражают.

- Ратушный: В Канаде по состоянию на прошлый год, 89, если мне не изменяет память, лицензированных производителей. То есть это компании, которые заплатили за лицензии – право участвовать в законном обращения для медицинских целей, поскольку никакого другого не было в прошлом году. И в принципе, поскольку были абсолютно адекватные инструменты измерения ситуации мониторинга, было установлено, что эти 89 компаний обеспечивают лишь 10% всего объема рынка, соответственно на 90% заполняется или такими серыми, или просто черными.

- Попова: В прошлом году не было еще легализации?

- Ратушный: Была.

- Попова: Была медицинская легализация, не рекреационная.

Господин посол, Вы уже более 4-х лет работаете в Украине? Возможно, у вас есть пожелания для украинцев накануне таких важных двух избирательных кампаний?

- Ващук: Прежде всего, всегда надо надеяться на счастливый Новый год, искать и строить доверие, несмотря на потоки из соцсетей или телеэкранов, радоваться успехам и близостью своих родных.

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