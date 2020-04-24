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24 апреля • обновлено в 14:00
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Посол Грузии предостерег Украину от назначения Саакашвили

1.5т
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Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил опасения в связи с возможным назначением экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

По его мнению, возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", сообщает Интерфакс-Украина.

Шарашенидзе напомнил, что Саакашвили "неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем".

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Гордон

"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел", – отметил он.

Посол Грузии в Украине также уточнил, что Украина информирована об отношении Грузии к этому вопросу. Он выразил надежду, что Украина "примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Будет интересно понаблюдать за схваткой чyboв с долгоносиками за марионетку заокеанских кукловодов, которая дров налрмала и там и здесь.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ой как мочат лаврушника
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