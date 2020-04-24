Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе выразил опасения в связи с возможным назначением экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
По его мнению, возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", сообщает Интерфакс-Украина.
Шарашенидзе напомнил, что Саакашвили "неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем".
Михеил Саакашвили
Гордон
"Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел", – отметил он.
Посол Грузии в Украине также уточнил, что Украина информирована об отношении Грузии к этому вопросу. Он выразил надежду, что Украина "примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями".
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.
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