Посол ЕС процитировал Стуса и возмутился сомнениями в европейском выборе Украины

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в публичном выступлении процитировал слова украинского поэта Василия Стуса.

На комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС он возмутился, что в стране кое-кто сомневается в европейском выборе, передает "Европейская правда".

"В эти дни раздаются голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор. Якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, нет больше возврата к давнему, прошлому, старому", – сказал Маасикас.

Выступал посол, который является гражданином Эстонии, полностью на украинском языке. Такое обещание он публично дал год назад.

"Ради будущего Украины как стабильного, демократического и процветающего европейской государства мы продолжаем работать на этом выбранном пути", – добавил Маасикас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В Офисе президента Украины заявили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.