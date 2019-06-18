"Пособники деспота Путина": украинский посол разгромил политиков Германии за предательство

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в предательстве украинского народа из-за их пророссийской позиции.

"Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины", - сказал Мельник немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung. - "Любой, кто выступает против санкций в Германии, призывает деспота Путина продолжать свою агрессивную политику военного вторжения в центре Европы безнаказанно".

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Ранее Вайль подверг критике антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подчеркнув, что они якобы не приносят никакой политической выгоды.

В свою очередь, Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По ее словам, стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.

Стефан Вейль в Москве Neue Osnabrucker Zeitung

Мельник обвинил Вейля в том, что такие призывы были предательством украинского народа, потому что он делает так же, как и Швезиг, "замешанный в зверствах Кремля".

"Два крупных иностранных политика не только нанесли вред СДПГ, они торпедируют это бесстыдное обращение к диктатору Путину и мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику", - сказал украинский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня руководитель федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил о необходимости снять санкции с Российской Федерации. На это заявление немецкого чиновника отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который выразил непонимание "бесцеремонной тягой Кречмера к Путину".

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