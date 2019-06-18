ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Пособники деспота Путина": украинский посол разгромил политиков Германии за предательство

3.7тЧитать материал на украинском

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в предательстве украинского народа из-за их пророссийской позиции.

"Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины", - сказал Мельник немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung. - "Любой, кто выступает против санкций в Германии, призывает деспота Путина продолжать свою агрессивную политику военного вторжения в центре Европы безнаказанно".

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания. Ранее Вайль подверг критике антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подчеркнув, что они якобы не приносят никакой политической выгоды.

Новости
"Крым – старая российская территория": экс-канцлер Германии оскандалился заявлением

В свою очередь, Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой. По ее словам, стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.

Стефан Вейль в Москве

Стефан Вейль в Москве

Neue Osnabrucker Zeitung

Мельник обвинил Вейля в том, что такие призывы были предательством украинского народа, потому что он делает так же, как и Швезиг, "замешанный в зверствах Кремля".

"Два крупных иностранных политика не только нанесли вред СДПГ, они торпедируют это бесстыдное обращение к диктатору Путину и мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику", - сказал украинский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня руководитель федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер заявил о необходимости снять санкции с Российской Федерации. На это заявление немецкого чиновника отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который выразил непонимание "бесцеремонной тягой Кречмера к Путину".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Андрей Мельник
Место
Германия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
13
Смешно
12
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
про предательство говорят генетические иуды, предавшие родные корни - это уже даже не смешно!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Юг Руси
Юг Руси
"Разгромил"??? Опять пьяные обозяны опозорились со своим заголовком )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Вот тебе и весьмирснами! Треба негайно пострыбать в кастрюльках под немецким посольством и погукать сугсы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel