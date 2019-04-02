"Посмотрим, кто над кем будет смеяться!" Медведчук ответил "умникам Зеленского"

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук готов к дебатам с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина", комментируя предложение советника кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки провести дебаты между Игорем Коломойским и Медведчуком, если Зеленский — "марионетка Коломойского".

Он подчеркнул, что отдает дань "умникам из команды Зеленского".

Виктор Медведчук

"Не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что многие годы выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", — заявил Медведчук.

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" добавил, что, возможно, скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала". "Посмотрим, кто над кем будет смеяться", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта под Киевом представители Национального корпуса пикетировали дом Виктора Медведчука. Около сотни националистов требовали арестовать политика.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!