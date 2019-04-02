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"Посмотрим, кто над кем будет смеяться!" Медведчук ответил "умникам Зеленского"

36.7тЧитать материал на украинском

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук готов к дебатам с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина", комментируя предложение советника кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслана Рябошапки провести дебаты между Игорем Коломойским и Медведчуком, если Зеленский — "марионетка Коломойского".

Он подчеркнул, что отдает дань "умникам из команды Зеленского".

"Посмотрим, кто будет смеяться!" Медведчук обиделся на советника Зеленского

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

"Не знаю, насколько Зеленский представляет Коломойского, но я не могу представлять Порошенко, потому что многие годы выступал против него и поддерживал другого кандидата на выборах", — заявил Медведчук.

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Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" добавил, что, возможно, скоро в Украине начнется новый сезон "95 квартала". "Посмотрим, кто над кем будет смеяться", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта под Киевом представители Национального корпуса пикетировали дом Виктора Медведчука. Около сотни националистов требовали арестовать политика.

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Персоны
Виктор МедведчукИгорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
недобитая рЫговско-ПИД,,рашенская Крыса, полицаевский выродок, кгбэшный стукач(соколовский) кум ботаксного педофильного Шныря, соучастник убийства Украинских диссидентов ты смеяться не будешь, а будешь болтаться на веревке!!!
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
заПППукин вовка, спорим он займет не хилый посст при Зе?Нежданчик будет,да.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
заПППукин вовка, это ты правильно про пороха и яроша написал
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Исаев Денис
Исаев Денис
Зачётно Медведчук кастрюль троллит.
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
А тебе хтось питає твою думку, сраколиз москаль кий.
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