"Посмотрела на "Квартал 95" вне сцены": спикер Зеленского оценила своего шефа

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своем насыщенном графике и задачах, которые ей приходится выполнять на этой должности.

По ее словам, утро субботы 15 июня у нее началось с перелета в Запорожье, а оттуда было путешествие на вертолете в Мариуполь. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В Мариуполе Мендель и президент Владимир Зеленский открыли центр разминирования, оборудование из которого будет использоваться на Донбассе.

После этого спикер Зеленского присутствовала на подписании контракта с французской компанией, благодаря чему появится 1000 рабочих мест, а инвестиции улучшат экологию Мариуполя.

Юлия Мендель Facebook Мендель

Также Мендель рассказала о беседе с малым и средним бизнесом и знакомство с участниками студии "Квартал 95".

"Посмотрела на "Квартал" вне сцены, выжила проходку в люди. Возвращение в Киев в 22:00", – отчиталась Мендель.

Как писал OBOZREVATEL, заявление Юлии Мендель о том, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам у гражданских объектов на Донбассе, вызвало общественный резонанс. Общество не поддержало такую точку зрения и раскритиковало ее.

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