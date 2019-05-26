"Посмеялись? Теперь выполняйте": Украина отрезвила Россию нюансом по трибуналу

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Россию выполнить решение Трибунала по морскому праву об освобождении захваченных у берегов Крыма украинских моряков и судов.

На своей странице в Twitter он припомнил реакцию российской делегации на декабрьскую резолюцию Генасамблеи ООН с требованием освободить моряков.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" – написал Ельченко.

Пленные моряки Зеркало недели

Хорошо смеётся тот кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їх делегація назвала це рішення "сміхотворною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН! pic.twitter.com/EG7RHXe8Ti — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала.

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