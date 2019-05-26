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"Посмеялись? Теперь выполняйте": Украина отрезвила Россию нюансом по трибуналу

2.3тЧитать материал на украинском

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Россию выполнить решение Трибунала по морскому праву об освобождении захваченных у берегов Крыма украинских моряков и судов.

На своей странице в Twitter он припомнил реакцию российской делегации на декабрьскую резолюцию Генасамблеи ООН с требованием освободить моряков.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" – написал Ельченко.

Пленные моряки

Пленные моряки

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"Будет дорого стоить!" Россию припугнули отказом исполнять решение Международного трибунала

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала.

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Теги
пленные морякиРоссияООН
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А этот тупорылый нацист бандер только проснулся?!)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие, добивайтесь введения санкций. С остальным все равно выйдет облом
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Макарский Александр
Макарский Александр
Довыепываются бандеры,шо загонят мокрякив за Полярный круг. В потом будет знову-а нас за шо?
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