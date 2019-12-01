"Посмешище с клоунами!" В СНБО отреагировали на скандальное заявление Кривоноса

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос остается в своей должности, его выведение из состава некоторых комиссий не имеет политической подоплеки.
Об этом заявили в пресс-службе СНБО, комментируя обвинения Кривоноса в срыве программы по повышению обороноспособности Украины.
"Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", – говорится в заявлении ведомства.
"Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами", – отметили в СНБО.
Сергей Кривонос
facebook.com/sgkryvonos
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Кривоноса приказом президента Владимира Зеленского отстранили от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО Украины и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.
Военнослужащий в свою очередь заявил, что СНБО превратился в "посмешище с клоунами".
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