Послы стран "Большой семерки" призвали Украину прозрачно и политически нейтрально выбирать руководителей антикоррупционных органов.

Так, в Twitter послы отметили, что поддерживают новосозданные антикоррупционные институты в Украине, а их независимость и надежный правовой статус является частью международных обязательств страны и поддержки со стороны международных финансовых учреждений.

"Обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине", – сказано в сообщении.

Так, послы подчеркнули необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные продедуры.

Послы G7 призвали Украину к прозрачному избранию нового главы САП G7AmbReformUA / Twitter

В свою очередь, посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Борьба с коррупцией, основана на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от "безвиза" до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы (упомянутые в заявлении G7) должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", – написал Маасикас.

Послы G7 призвали Украину к прозрачному избранию нового главы САП Matti Maasikas / Twitter

Напомним, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза. Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным.

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