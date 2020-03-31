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31 марта • обновлено в 18:08
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Послы G7 подержали законы о запуске рынка земли в Украине и банках

1.2т
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Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что приветствуют принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.

Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в Twitter. Согласно обнародованному заявлению, в G7 также надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

"Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институциями", – говорится в сообщении.

Послы G7 подержали законы о запуске рынка земли в Украине и банках

Кроме того, послы стран "G7" подчеркнули, что отдают должное президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
так вы послы проведите такие закону у себя в странах,а мы поддержим
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну ещё бы! Не зря они мутили майдан!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да вы и ситуацию в которой оказалась Украина приветствуете, та же Франция и Германия не устаёт подсчитывать барыши. Вы бы какой-то предел своей подлости организовали. А то даже Путин на вашем фоне симпатичным смотрится, просто чистый упырь
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россия1 москва1
россия1 москва1
Ильчук Андрей, де.бил нэзалэжний, у тебя просветление на 7 год гнилости?
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