Послы G7 подержали законы о запуске рынка земли в Украине и банках

Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что приветствуют принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.

Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в Twitter. Согласно обнародованному заявлению, в G7 также надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

"Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институциями", – говорится в сообщении.

Кроме того, послы стран "G7" подчеркнули, что отдают должное президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В Украине откроют рынок земли с 1 июля 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.

Также правительство приняло законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого также зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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