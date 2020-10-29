Послы G7 – о решении Конституционного суда: Украина не должна возвращаться в прошлое

Борис Бондарь Политика 16:31, 29.10.2020 Обновлено: 16:38, 29.10.2020

Послы стран G7 осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил часть антикоррупционной реформы.

Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном в Twitter. Они выразили поддержку украинскому народу.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, продолжающий бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украине", – сказано в заявлении.

Они напомнили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Послы стран G7 осудили решение Конституционного суда Украины
Twitter

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