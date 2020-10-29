Послы G7 – о решении Конституционного суда: Украина не должна возвращаться в прошлое
Послы стран G7 осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил часть антикоррупционной реформы.
Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном в Twitter. Они выразили поддержку украинскому народу.
"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, продолжающий бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украине", – сказано в заявлении.
Они напомнили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.