Послы G7 – о решении Конституционного суда: Украина не должна возвращаться в прошлое

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Послы G7 отреагировали на решение Конституционного суда

Послы стран G7 осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил часть антикоррупционной реформы.

Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном в Twitter. Они выразили поддержку украинскому народу.

"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, продолжающий бороться за воплощение своего стремления к состоятельной и демократической Украине", – сказано в заявлении.

Они напомнили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Послы стран G7 осудили решение Конституционного суда Украины

Как писал OBOZREVATEL:

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