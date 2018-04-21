Послезавтра война с РФ: в США предостерегли Украину от вступления в НАТО

Процесс вступления Украины в ряды НАТО может затянуться на неопределенный срок из-за агрессии России на востоке страны.

Такое мнение высказал экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу "Новое время".

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО – сложный и долгий", – подчеркнул он.

По словам экс-посла, Североатлантический Альянс без особого энтузиазма относится к появлению Украины в его рядах ровно до тех пор, пока российские военные находятся на востоке страны и на территории оккупированного Крыма.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", – пояснил Пайфер.

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина присоединится к центру передового опыта НАТО.