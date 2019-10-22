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22 октября • обновлено в 14:32
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"Последствия могут быть другими!" Портников рассказал, чего добивается Путин от Украины

2.7т Читать материал на украинском

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин начали действовать с пугающей последовательностью – от попыток загнать украинского главу Владимира Зеленского в узкий коридор уступок Москве и до отказа разблокировать переговоры с Северной Македонией.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Белсат", комментируя отказ Брюсселя начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз.

"Последствия этих действий могут быть совсем другими. Они могут привести не к восстановлению российской сферы влияния, а к тотальному кризису. Как это уже было, когда Украиной руководил пророссийский президент Виктор Янукович, а Северной Македонией – пророссийский премьер Никола Груевский", – отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

МК

Новости
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"Впрочем, вполне возможно, что именно этого и добивается сам Путин, когда соблазняет доверчивого Макрона стабилизацией. Ведь пока интеграция Западных Балкан на замке – никто на Западе даже на мгновение не задумается о европейской перспективе Украины, Молдовы и уж тем более Беларуси. А значит, у Путина останется куда больше времени на восстановление погибшей империи", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение как "стаю несмышленных карасей".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чей Львов?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Потников тебе пора фантастические рассказы писать, не все же в дупу биться
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