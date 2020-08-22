Захожу в фб - повестка дня все та же).

Ну хорошо.

Если хоть один выстрел по Украине раздастся с любой стороны украинского кордона - это будет не что иное, как соучастие. И если кто-то думает, что "пострелять по Украине" - поможет удержаться во власти, то он ошибается.

Поиск внешнего врага во все времена был самым жалким методом, когда уже понял, что ничего другого ты своему народу предложить не можешь. Путин - мега яркий тому пример. И на роль внешнего врага слабым странам и слабым лидерам проще всего записать Украину. Потому что она:

а) еще не член НАТО;

б) сама барахтается в попытках вырваться на свободу;

в) ее пока что получается шатать;

г) она уже ранена и теряет людей. Одним фронтом больше - что с нее станется?

Так вот, соучастие в российской гибридной войне история не простит. Испачкаешься - это уже навсегда. Тем более, очень глупо выполнять грязную работу для соседа своими руками, т.е. давить на Украину тогда, когда прежде всего это выгодно тому самому соседу. Я смотрю, "последний диктатор Европы" в сторону рф уже и не пикнет. Пикнуть и рыкнуть он не боится в сторону Украины.

И вот это злит до скрежета зубов. Когда очередное плюгавое нечто, без внешнего врага неспособное удержать свою старую задницу в президентском кресле, считает себя вправе вообще смотреть в нашу сторону. В ситуации с беларусами - я за своих, и только за своих.

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