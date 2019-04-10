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"Последний бой за Украину!" Озвучены захватнические планы России на 2019 год

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В 2019 году Россия намерена провести последний и решительный бой за Украину.

Об этом заявила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что текущий год будет непростым для нашей страны, передает пресс-служба Кабмина.

"Российская Федерация видит 2019 год как последний и решительный бой за Украину. Если им удастся нас расшатать, то мы все-таки оправдаем кремлевский прогноз о том, что якобы Украина – государство, которое не сложилась. Я верю, что мы государство, которое сложилась. Я верю, что мы способны, мы ответственны, и мы знаем, чего хотим достичь", – отметила она.

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Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что нельзя поддаваться на пропаганду Кремля, что мол, "в ЕС нас никто не ждет".

"Наши ближайшие соседи, поляки, словаки и румыны успешно прошли евроинтеграционный путь потому, что никогда не ставили под сомнение свою европейскость. Зато украинцев постоянно склоняют к мысли, что мы не европейцы", – акцентировала чиновник.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что украинцам пропаганда России пытается привить мнение о безальтернативности внеблокового статуса Украины или возможность компромисса с РФ, наемники которой уже забрали тринадцать тысяч жизней украинцев.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попытаться вмешаться в выборы в Европарламент.

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Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Успокойтесь, бандерлоги, Россия за вас ваши долги выплачивать не собирается. Оставим вам вашу историческую территорию, а все наши территориальные подарки заберем. Ну а с Польшей, Румынией и Венгрией сами разбирайтесь
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Свидомая шизофрения продолжается. Сами придумали, сами испугались. Да нахер Окраина нищая России нужна!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Скажем вместе, скажем дружно, накуй нам кацапы нУжны
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