Последние дни "Самопомочі": Соболев и Семенченко ушли из партии

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопоміч".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. В частности, Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко сказал, что сделает это в ближайшее время.

О своем решении политики объявили во время заседания фракции.

При этом Соболев подчеркнул, что выходит из партии, а не из фракции. И отметил, что не пойдет на очередные парламентские выборы с "Самопоміччю" в связи с идеологическими расхождениями с руководством партии.

Соболев заверил, что не собирается идти в команды ни одного из кандидатов в президенты Украины – ни шоумена Владимира Зеленского, ни действующего президенты Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что часть народных депутатов приняли решение выйти из состава парламентской фракции "Самопоміч".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!