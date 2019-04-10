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Последние дни "Самопомочі": Соболев и Семенченко ушли из партии

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Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопоміч".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. В частности, Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко сказал, что сделает это в ближайшее время.

О своем решении политики объявили во время заседания фракции.

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Последние дни "Самопомочі": Соболев и Семенченко ушли из партии

При этом Соболев подчеркнул, что выходит из партии, а не из фракции. И отметил, что не пойдет на очередные парламентские выборы с "Самопоміччю" в связи с идеологическими расхождениями с руководством партии.

Соболев заверил, что не собирается идти в команды ни одного из кандидатов в президенты Украины – ни шоумена Владимира Зеленского, ни действующего президенты Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что часть народных депутатов приняли решение выйти из состава парламентской фракции "Самопоміч".

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Персоны
Егор СоболевСемен Семенченко
Место
Украина
Тег
Самопоміч
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