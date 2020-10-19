Последние честные выборы в Украине состоялись во времена Порошенко, – Геращенко

В то время, как общественные организации фиксируют массовые нарушения законодательства на местных выборах, президент Владимир Зеленский работает вип-агитатором в своей партии "Слуга народа".

Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на заседании согласительного совета в понедельник 19 октября. По мнению народного депутата, последние честные выборы в Украине состоялись во времена президентства Петра Порошенко

"В последнем интервью BBC Зеленский рефлексировал, что Порошенко до сих пор считает себя президентом. Проблема в другом – в том, что Зеленский и до сих пор считает себя кандидатом в президенты времен президентства Порошенко. И работает сейчас не президентом государства, занимаясь политикой безопасности, занимаясь армией и борьбой с коронавирусом, а вип-агитатором "Слуг", – отметила Геращенко.

"Иначе никак нельзя объяснить то, на что уже тычут его носом общественные организации, в том числе "Опора", что он занимается скрытой агитацией, когда штампами предвыборной агитации "Слуг" выступает с трибуны. Не с государственной символикой, а где написано "зе" почему-то. Речь идет о президенте Украины, какой бы ни была его фамилия", – сказала парламентарий.

Она напомнила, что по данным организации "Опора" полиция зарегистрировала более 2900 нарушений во время предвыборной кампании. В то время как на президентских выборах 2019 было 614 нарушений, на парламентских 537.

"Похоже, что последние честные выборы в этой стране прошли во времена президентства Порошенко", – отметила сопредседатель фракции.

Она подчеркнула, что сейчас по стране фиксируются изуродованные борды "Европейской солидарности", например, Романа Сущенко в Черкассах, кандидата от партии Андрея Карпова в Полтаве. Кроме того, избирательная комиссия в Кременчуге преступно отказывала в регистрации кандидатов от "Европейской солидарности", даже после решений суда.

Как подчеркнула Геращенко, это происходит в то время, как президент вместо того, чтобы гарантировать честные выборы, занимается "псевдо опросом с непонятными источниками финансирования".

"Если у президента есть лишние средства, пусть направит их на борьбу с COVID-19. Я напомню, что Порошенко 100 млн гривен направил в 200 больниц, чтобы обеспечить врачей защитными костюмами и до сих пор они ими пользуются. Если это меценатские средства – пусть Зеленский попросит своих друзей меценатов направить их на борьбу с коронавирусом. А если он очень хочет какие-то вопросы решить – у него есть право законодательной инициативы, и это можно делать через абсолютно законный путь", – отметила сопредседатель фракции "Европейская солидарность".