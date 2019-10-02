После звонка модели: Киву застукали за "рукоблудием" в Раде. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады.

Инцидент произошел в среду, 2 октября. На видео, опубликованном на YouTube-канале TVgolosnaroda, видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания.

Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха. В этот момент слышно, как спикер Рады Дмитрий Разумков обсуждал один из законопроектов.

Выяснилось, что девушку зовут Юлия Панкратова, она занимается организацией конкурсов красоты, а также связана с модельным бизнесом. Посмотреть больше фотографий девушки можно тут.

Панкратова Юлия Фейсбук

Панкратова Юлия Фейсбук

Накануне Кива уже попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент, активно делятся своими предположениями и шутят над Кивой.

"А давайте позвоним к Юле и узнаем, о чем она разговаривала с Кивой?" "Вышел Кива на крыльцо..." "В Раде просто так сидеть очень скучно. Вот депутат и занялся полезным и очень приятным делом", "Депутаты тоже люди", - шутят комментаторы.

Как писалOBOZREVATEL, ранее Кива угодил в скандал, заявив с экрана телевизора, что будет бороться против Украины и ее народа.

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