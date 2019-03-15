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После выборов? Порошенко высказался о вступлении Украины в НАТО

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Президент Петр Порошенко пообещал после проведения президентских выборов, в декабре 2019 года, на саммите НАТО поставить вопрос о Плане действий по членству Украины.

Об этом сказано в его письме Генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу по случаю 70-летния Альянса, опубликованном пресс-службой миссии государства при организации.

Порошенко отметил, что высоко ценит солидарность НАТО с Украиной и поддержку страны в конфликте с Россией. Он заявил, что "Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего".

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"Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО", - заявил президент.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко изменил дату заявки на вступление Украины в НАТО и ЕС, заявив, что страна подаст заявку на вступление в организации лишь в 2023 году.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
НАТО
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ДОБРЯЧЕГО ВАМ ЧЛЕНСТВА, КУГУТЫ! :-)))
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