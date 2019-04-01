После выборов нужно быстро делать реформы — Насиров

После завершения выборов в Украине необходимо как можно скорее проводить реформы.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров после того, как проголосовал на избирательном участке на выборах президента Украины.

"Мы видим, что сейчас даже у самых рейтинговых кандидатов рейтинг находится на отметке 20%, то есть приблизительно 1/5 избирателей поддерживает конкретного кандидата, а хотелось бы, чтобы поддержка была 4/5. Очень надеюсь, что после этих выборов будет большое понимание, что реформы нужны, нельзя тратить время, нужно двигаться быстро", — сказал Роман Насиров.

Новости Роман Насиров с семьей принял участие в выборах

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Насиров заявил, что в Украине для наполнения Пенсионного фонда и существенного повышения пенсий необходимо увеличить размер минимальных зарплат.

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