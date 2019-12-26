"Следующая – Украина": Портников забил тревогу из-за "интеграции" Беларуси

Сохранение суверенитета Беларуси крайне важно и для Украины. Ведь если России все же удастся осуществить аншлюс этой страны, то следующая в очереди на полное уничтожение – именно Украина.

Такой сценарий в статье для "Эспрессо" изложил украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, опасность, нависшую над Беларусью, осознали и в США. Именно этим и объясняются участившиеся визиты американских топ-политиков в Минск.

"Американский государственный секретарь Майк Помпео может посетить Беларусь уже в начале января. Если эта информация подтвердится, Помпео станет вторым за несколько месяцев высокопоставленным американским чиновником, который прибудет в Минск и встретится с президентом Александром Лукашенко. И это при том, что на протяжении десятилетия между США и Беларусью не то что не было официальных контактов на высшем уровне – даже послов и тех не было", – написал журналист.

Он подчеркнул, что тот факт, что на этом фоне Минск посещает вначале советник президента США по национальной безопасности, а теперь и государственный секретарь, означает одно: в Вашингтоне опасаются, что Беларусь может просто исчезнуть.

"Ведь американские политики привыкли доверять не публичным заявлениям и не слухам из Telegram-каналов, а информации своих разведывательных служб. И они не могут не понимать, что у аншлюса Беларуси могут быть свои последствия. И с политической, и с военной точки зрения. Они пытаются не просто удержать Александра Лукашенко от этого аншлюса – ясно ведь, что и сам белорусский президент ему противится – но и показать Кремлю, что в Вашингтоне обеспокоены не на шутку", – отметил Портников.

Вместе с тем, добавил он, в Москве тоже это хорошо понимают. И именно поэтому так спешат и давят на Лукашенко, попутно напоминая миру о преступлениях его режима за последние 25 лет.

Лукашенко и Путин РБК

Новости Россия и Беларусь могут объединиться уже в ближайшие дни

"Но и тут ситуация выглядит не так просто, как она могла бы выглядеть, например, при президенте Бараке Обаме. Потому что Дональд Трамп потому и готов разговаривать с Владимиром Путиным, что его интересует в первую очередь "сделка", а не ценности. И в случае с Лукашенко американский президент интересуется прежде всего тем, что в случае исчезновения Беларуси получит Россия и что потеряет Америка", – полагает Портников.

"Для Киева визит Помпео в Минск важен уже хотя бы потому, что каждый день, который отдаляет белорусский аншлюс, является для Украины шансом выстоять. Если Путину удастся присоединить Беларусь, то уже на следующий день он займется Украиной, ее поглощением. Займется куда более серьезно, чем до сих пор. Потому что Союзное государство, в состав которого войдут только Беларусь и Россия, Путину совершенно не интересно. Российской империи без Украины не бывает по определению", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!