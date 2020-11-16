В мэрии Конотопа отреагировали на смерть новоизбранного главы города

Действующий мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что после смерти избранного мэра Александра Лугового в городе могут назначить новые выборы.

По его словам в эфире "ТСН" 16 ноября, возможны и другие варианты. Разъяснения должна дать Центральная избирательная комиссия Украины.

"Все может быть, возможно и новые выборы, возможно будет выбран другой победитель. Все может быть, мы ждем разъяснений ЦИК", – отметил чиновник.

Пока мэром Конотопа остается именно Семенихин.

Луговой баллотировался как самовыдвиженец. Во время выборов победил действующего мэра, набрав 37% голосов.

Ранее стало известно, что из-за COVID-19 в Украине умерли мэры Борисполя Анатолий Федорчук и Новгород-Северского – Олег Бондаренко.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Украине в воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повтроное голосование на местных выборах-2020. Жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинской Киевской, выбирали одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. А в территориальных общинах (с числом жителей до 10 000) в 16 регионах повторно избирали депутатов местных советов.

В следующее воскресенье, 22 ноября, повторное голосование состоится в Днепре, Славянске, Ужгороде, Львове, Ровно, Черкассах, Николаеве и ряде других городов.

29 ноября мэра города будут выбирать жители Черновцов.