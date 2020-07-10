После отказа от мандата Вакарчук с нардепами "Голоса" отправился на фронт

Экс-нардеп от партии Голос Святослав Вакарчук вместе с действующими депутатами ВРУ Романом Костенко и Сергеем Рахманиным отправился в зону проведения ООС, где посетил позиции 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

На своей Facebook-странице Вакарчук опубликовал пост с фотографиями, в котором сказал, что прибыл в Марьинку.

"Марьинка. Первая и главная линия фронта. Никто не может гарантировать, что враг не нападет. Ребята, которые здесь стоят, могут гарантировать, что мы будем отбиваться. Здесь, на передовой, после общения с ними, чувствуешь себя значительно спокойнее, чем в "белом шуме" из новостей", – написал он.

Святослав Вакарчук отправился на передовую к 79 бригаде Facebook Святослава Вакарчука

Еще несколько снимков опубликован на своем Facebook Роман Костенко – на одном из кадров Вакарчук играет на гитаре. Костенко отметил, что они прибыли на позиции 79 бригады ДШВ, в которой он сам некогда служил.

"Пообщались с бойцами и командирами! В последнее время общество начало забывать о том, что у нас идет война и сфокусировало внимание на других вопросах. Мы должны помнить в каждом доме, на рабочем месте, в стенах Правительства и Верховной Рады, что наши воины каждый день защищают нас от агрессора, ведя тяжелые бои за независимость нашей страны. Ну и конечно были искренние слова благодарности и песни от Святослава", – рассказал Костенко.

Святослав Вакарчук с депутатами "Голоса" отправился на передовую к 79 бригаде Facebook Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук отправился на передовую к 79 бригаде Facebook Романа Костенко

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.