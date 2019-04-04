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После Москвы: Медведчук внезапно полетел на встречу к Лукашенко

5.4тЧитать материал на украинском

Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук полетел в Беларусь, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, цель визита кума Владимира Путина — обсудить "перспективы Украины".

"Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас", — рассказал Лукашенко.

Медведчук отметил, что "перед встречей в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля".

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

coolyanews.info

"Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", — пояснил Медведчук, вспомнив, что уже тогда Лукашенко прогнозировал выход во второй тур Зеленского и Порошенко.

"Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - сказал Медведчук.

После Москвы: Медведчук внезапно полетел на встречу к Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук и Бойко полетели в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером 22 марта.

3 апреля Кабмин запретил нерегулярные перелеты из Украины в Россию, а генпрокурор заявил об открытии уголовного дела в связи со скандальным визитом политиков в РФ.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВиктор Медведчук
Место
Беларусь
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Еще один комплексом президенства мается.Ну не хотят люди кайфово жить .Накрал бабла и радуйся жизни.Нет жеж ,в грязючку мордой
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Многоходовочка.
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