После лжи с ковид-тестом министр Криклий должен уйти в отставку, – Скичко

В правительстве Казахстана подтвердили, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подделал справку о ПЦР-тесте для того, чтобы попасть на встречу с казахским премьером Аскаром Маминым.

Об этом на своем телеграмм-канале со ссылкой на казахские СМИ пишет председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

"Господин Криклий изменил данные исследования на ковид, который был просроченным уже на 5 дней. Так, он стал подделкой! Говорят, что для этого министр воспользовался обычным цветным принтером. Недействительность ПЦР-теста подтвердила казахская сторона", – комментирует народный депутат.

По его информации, правоохранители Казахстана намерены возбудить уголовное дело по факту подделки документов, но конфликт удалось уладить. За своего подопечного перед премьер-министром Казахстана лично извинялся Денис Шмыгаль.

Александр Скичко считает, что поступок министра недопустим для политика европейской страны: "Министр должен уйти в отставку. Это единственно возможный шаг для политика в европейской стране..."

Встреча министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым должна была состояться 12 ноября.

Ранее, в министерстве транспорта и инфраструктуры Украины факт скандала отрицали и утверждали, что казахская сторона не подтвердила встреча.