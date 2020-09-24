После амнистии боевиков на Донбассе с Украиной не будут считаться, – Захаров

Если Украина проведет полную амнистию военных преступников на Донбассе, то с ней больше никто не будет считаться как с государством.

Об этом заявил в интервью "Фактам" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. По его словам, идея заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии террористов противоречит общепризнанным международным документам в области прав человека.

"Речь идет о Конвенции ООН 1968 года и Европейской конвенции 1974 года. В этих документах говорится о том, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности", – напомнил правозащитник.

Он считает, что всех боевиков без разбору, не глядя на то, что они творили на Донбассе с 2014 года, амнистировать невозможно.

"Если это произойдет, то Украина себя поставит в положение страны, с которой никто и никогда не захочет иметь дела. А мы от Запада зависим очень сильно. Причем по всем направлениям. Можно будет забыть об экономической, о военной помощи", – подчеркнул Захаров.

По его мнению, Украине нужно четко провести "красную линию": какие военные преступления нельзя прощать, а какие можно и простить, и провести амнистию.

"Ведь сама по себе амнистия – это хороший механизм по снятию напряжения, которое существует между украинским государством и жителями временно оккупированных территорий. Но проведение амнистии возможно только после окончания конфликта на Донбассе. Хотя, готовиться к этому событию нужно уже сейчас. Именно в этом и состоит идея переходного правосудия", – добавил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин высказался о возможном компромиссе с РФ, в рамках которого Украина согласилась бы на общую амнистию на Донбассе, а Россия сняла бы требование о внесении особого статуса в Конституцию.

По его словам, на Донбассе необходима общая амнистия, иначе на мир можно не рассчитывать даже в отдаленной перспективе.