"Послали в сексуально-пешеходную прогулку!" Украину шокировало решение ПАСЕ по России

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев раскритиковал "прощение" ПАСЕ России и предложил окончательно поставить точку на репутации организации.

Гневный пост он разместил на своей странице в acebook. Арьев указал на допущенные ошибки.

"Окончательное самоуничтожения ПАСЕ. Я поверить не могу, что они это приняли! Теперь есть два варианта введения санкций, согласно сегодняшнему решению. Если нарушения не очень серьезное, то применяется простая процедура наложения санкций - простым большинством. А вот если страна делает серьезное нарушение, то тогда будет сложная процедура: решения должны принимать и ПАСЕ, и Комитет министров, и Генсек, а разбирательство – аж на 9 месяцев!" – сообщил он.

Арьев подчеркнул, что теперь практически невозможно ввести санкции, даже если государство аннексировало чужие земли.

"Ранее нарушители прав человека и международного права боялись санкций ПАСЕ. Теперь они могут посылать эту организацию с ее резолюциями в длительную сексуально-пешеходную прогулку, никакого наказания не будет", – отметил он.

"Никаких ограничений по российской делегации не будет. Все. Прощены. У них докладчик, пророссийская марионетка голландский сенатор-коммунист Тини Кокс, даже прогресс увидел", – отметил Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.

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