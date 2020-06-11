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11 июня • обновлено в 14:19
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Посла Украины вызовут в МИД Грузии из-за слов Саакашвили

2.1т
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Министерство иностранных дел Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений глава Исполнительного совета реформ Михеила Саакашвили о предстоящих парламентских выборах в Грузии.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил на брифинге глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

11 июня Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой". На данный момент видео уже удалено.

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это заявление Саакашвили является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", – сказал Залкалиани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Грузия
Тег
скандалы
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