Посла Украины вызовут в МИД Грузии из-за слов Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений глава Исполнительного совета реформ Михеила Саакашвили о предстоящих парламентских выборах в Грузии.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил на брифинге глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Михеил Саакашвили
11 июня Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой". На данный момент видео уже удалено.
"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это заявление Саакашвили является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", – сказал Залкалиани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Грузия отозвала для консультаций посла из Украины из-за назначения Саакашвили. МИД Грузии опубликовал заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны. Он назвав отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.
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