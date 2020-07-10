Посла Украины срочно вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии в связи с последними заявлениями главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, назвавшего грузинские власти нелегитимными.

Как сообщил МИД Грузии в Facebook, грузинская сторона назвала недопустимыми заявления Саакашвили, который является украинским официальным лицом.

На встрече с послом Украины было отмечено, что подобные действия, помимо того, что представляют собой нарушение грузинского законодательства, "наносят серьезный урон отношениям между двумя странами".

В МИД выразили надежду, что Украина даст соответствующую оценку поведению Саакашвили и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений.

Долгов пообещал передать Киеву позицию официального Тбилиси.

Напомним, накануне Саакашвили в видеообращении назвал власть Грузии "нелегитимной".

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений из-за последнего заявления Саакашвили.