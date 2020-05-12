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12 мая • обновлено в 13:34
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Посла Грузии отправили на карантин после скандала с Саакашвили: что заявил украинскому МИД

2.5т
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Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе, которого руководство вызвало для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили председателем Исполкома реформ Украины, отправили на двухнедельный карантин.

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Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода "Эхо Кавказа". Отмечается, что дипломат прибыл в Тбилиси накануне и сейчас находится в одной из карантинных зон.

Сам он в интервью одному из местных телеканалов заявил, что перед тем успел провести встречу в МИД Украины, на которой ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. Шарашенидзе подчеркнул, его она "не удивила украинскую сторону".

Шарашенидзе вызвали в Грузию после после скандала с назначением Саакашвили

Шарашенидзе вызвали в Грузию после после скандала с назначением Саакашвили

"Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии", – сказал посол.

В то же время отметил, что грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. Ведь с нами согласны и украинские партнеры.

"У нас общие позиции по важнейшим для нас вопросам, как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов", – цитирует издание слова Шарашенидзе.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Грузия
Теги
карантин политика
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