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6 октября • обновлено в 15:10
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"Посижу съежившимся п*сюном возле Трампа": Андрухович жестко раскритиковал Зеленского

3.1т Читать материал на украинском

Визиты голливудских актеров в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского свидетельствуют о кремлевской традиции "пригласить звезду на чай" или являются дешевым пиаром или же "закрытием его собственных нереализованных гештальтов".

Об этом в своей колонке на Збруч написал украинский писатель Юрий Андрухович. По его словам, это напоминает настоящий преЗЕдентський кастинг, в котором главный актер страны выбирает актера, который сыграет его самого в голливудском кино, и неважно в каком.

"Русские себе позволяют больше, они сами большие и бабла больше. Им легче и Стивена Сигала приобрести – как идеальную ролевую модель для воинственных пенсионеров-кагебистив. Или Жерара Депардье. А у нас скромно и бюджетно – Том Круз, Эштон Кутчер, Мила Кунис, Дэнни Трехо. Это дешевый пиар или закрытия собственных нереализованных гештальтов? Зеленский посидит с съежившийся писюном возле американского коллеги Дональда Трампа, сфотографируется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пожмет руку главе РФ Владимиру Путину и думает, что он уже великий человек, а не какое-то шимпанЗЕ", – иронически подчеркнул писатель.

Том Круз

Том Круз

Слово и дело

По его словам, такое впечатление, что таким образом президент демонстрирует украинцам проведения реформ в стране. Мол, теперь следует как можно быстрее дать Тому Крузу украинское гражданство, чтобы он не успел получить российское.

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"Круз может сыграть Зеленского в новом фильме об импичменте президенту США. Тайное имя агента, который уничтожит президентскую карьеру господина недели уже определили сами американцы: Monica Zelensky. А Мила Кунис взамен выступит экспертом по украинским реалиям и языке. Вот вам, дорогие избиратели, и реформы в действии. Так и играет наш пианист – как умеет и чем умеет. Не судите его строго – он еще такой неопытный. Главное, что у него все палучицца. в Москве скажут – и он выполнит", – подытожил Андрухович.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудского актера Тома Круза вечером в понедельник, 30 сентября, заметили в метро Киева. Звезда в сопровождении охраны спустилась в столичное метро на станции "Золотые Ворота".

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Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Владимир Зеленский Том Круз Юрій Андрухович Эммануэль Макрон Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Украина
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