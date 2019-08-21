"Посидеть бы": Луценко впомнил о звонке Зеленскому из тюрьмы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что во время его пребывания в тюрьме студия "Квартал 95" действующего президента Украины Владимира Зеленского была на удивление благосклонна к нему.

Подробностями поделился он в интервью "Цезор.НЕТ". По словам Луценко, комики регулярно шутили над ним.

"Когда я был в тюрьме, "Квартал" в отношении меня как раз был очень комплиментарным: "Тут в зале должен быть Луценко", – вспомнил он.

Луценко рассказал о шутках "Квартала" про него Левый берег

Кроме того, выяснилось, что из тюрьмы генпрокурор даже однажды звонил действующему президенту.

"В "Лукьяне" (СИЗО – Ред.) 2 года никаких звонков или свиданий не предоставляли. А в колонии у меня уже была возможность звонить до получаса в сутки. Как-то позвонил Зеленскому. Он сначала не поверил, а потом говорит: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "Я уже посидел, спасибо". Был такой разговор. Но уже потом, когда встретились, я высказал ему свое неприятие", – рассказал он.

Луценко звонил Зеленскому из тюрьмы

Луценко также вспомнил один из номеров студии, в котором бывший генпрокурор Виктор Пшонка его арестовывал.

"А я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы , который я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко говорил, что у него сложились "хорошие человеческие отношения" с Зеленским еще со времен, когда он, как глава МВД, был нужен на концертах "Квартала".

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